Fallout | Novo recorde de vendas na Europa Segundo informações recentes, as vendas dos jogos da franquia Fallout atingiram um novo recorde na Europa. Com a chegada do jogo...

Alto contraste

A+

A-

Fallout no PS5

Segundo informações recentes, as vendas dos jogos da franquia Fallout atingiram um novo recorde na Europa. Com a chegada do jogo para o PS5, a popularidade da série cresceu exponencialmente, conquistando cada vez mais fãs e entusiastas do gênero pós-apocalíptico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Fallout | Vendas dos jogos disparam na Europa

• Microsoft permitiu que “Blizzard fosse a Blizzard”, diz produtora

• Vazam os próximos jogos gratuitos da Epic Games Store



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.