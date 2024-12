Fãs reclamam do visual de Wolverine em Marvel Rivals Fãs reclamam do visual de Wolverine em Marvel Rivals O Vício|Do R7 01/12/2024 - 13h28 (Atualizado em 01/12/2024 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wolverine em Marvel Rivals

O novo trailer de Marvel Rivals revelou os demais personagens que estarão no jogo. Serão 33 personagens jogáveis no lançamento, com mais personagens sendo lançados ao longo do tempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Quanto espaço Indiana Jones e o Grande Círculo ocupará?

Veja ranking das franquias de JRPG mais vendidas da história

Marvel Rivals confirma atriz de série cancelada dos Novos Guerreiros