Fatal Fury 2 e mais clássicos do SNES chegam ao Nintendo Switch Online

Hoje (23), a Nintendo liberou mais três clássicos do SNES no catálogo do Switch Online. São eles: Fatal Fury 2, Super Ninja Boy e Sutte Hakkun. Assista ao trailer de anúncio:

Para mais detalhes sobre esses lançamentos imperdíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

