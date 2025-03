Fatal Fury: City of the Wolves confirma datas de novo Beta Aberto Segundo teste beta será realizado ainda neste mês de março O post Fatal Fury: City of the Wolves confirma datas de novo Beta Aberto... O Vício|Do R7 18/03/2025 - 08h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fatal Fury City of the Wolves Beta Aberto

Depois de seu primeiro teste realizado no mês de fevereiro, Fatal Fury: City of the Wolves está revelando as datas de seu novo Beta Aberto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Estúdio de Split Fiction já começou a trabalhar em novo jogo

Mortal Kombat 1 receberá visuais inspirados no novo filme da franquia

Crunchyroll adiciona Destiny’s Princess e Ys I Chronicles ao catálogo do Game Vault