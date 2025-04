Figuras Amiibo ficarão mais caras com chegada do Nintendo Switch 2 A Nintendo anunciou que vai manter o preço do Nintendo Switch 2 em 449 dólares, porém, para isso, ela vai subir o preço de vários de... O Vício|Do R7 19/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 21h46 ) twitter

Recentemente, a Nintendo anunciou que vai manter o preço do Nintendo Switch 2 em 449 dólares, porém, para isso, ela vai subir o preço de vários de seus acessórios em 5 dólares (em média). Entretanto, de acordo com a GameStop, as figuras Amiibo também ficarão mais caras.

Para saber mais sobre os novos preços das figuras Amiibo e como isso pode afetar os fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

