Filme do Zelda: Diretor não quer decepcionar os fãs com live-action O diretor de Zelda está determinado a não decepcionar os fãs com a adaptação live-action do famoso jogo.Leia a matéria completa...

O Vício| 02/05/2024 - 20h02

