Final Fantasy VII | Comparativo de vendas entre Rebirth e Remake no Reino Unido

Alto contraste

A+

A-

Notas de Final Fantasy VII Rebirth Notas de Final Fantasy VII Rebirth (O Vício - Games)

Nas últimas semanas, as vendas de Final Fantasy VII Rebirth no Reino Unido têm sido comparadas às do Remake, e os números mostram uma diferença significativa entre os dois títulos. Enquanto o Remake continua a ser um sucesso de vendas, o Rebirth parece não estar atingindo o mesmo patamar. A análise desses dados tem gerado discussões sobre os motivos por trás desse desempenho discrepante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Final Fantasy VII | Vendas de Rebirth estão inferiores às de Remake no Reino Unido

• Yuzu | Criadores se pronunciam sobre encerramento do emulador do Switch

• Respawn está desenvolvendo novo Titanfall, diz rumor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.