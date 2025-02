Final Fantasy VII Rebirth bate recorde de jogadores no Steam O game Final Fantasy VII Rebirth chegou no dia 23 de janeiro no Steam e surpreendeu O post Final Fantasy VII Rebirth bate recorde de... O Vício|Do R7 27/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h07 ) twitter

Final Fantasy VII Rebirth

O game Final Fantasy VII Rebirth chegou no dia 23 de janeiro no Steam e surpreendeu ao chegar ao número de 40.564 jogadores simultâneos na plataforma, um recorde para os jogos single-player da franquia no Steam.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre esse fenômeno dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

