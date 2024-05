Final Fantasy VII Rebirth: O 4º jogo mais vendido nos EUA

Alto contraste

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth é o 4º jogo mais vendido deste ano nos EUA, conquistando uma posição de destaque no mercado de games. Com uma história envolvente e gráficos impressionantes, o jogo tem cativado fãs ao redor do mundo. A popularidade do título é inegável, refletindo-se também nas vendas e no reconhecimento da crítica especializada.

