Final Fantasy VII Rebirth recebe update no PC A Square Enix anunciou que Final Fantasy VII Rebirth recebeu o patch 1.001 para PC O post Final Fantasy VII Rebirth recebe update no... O Vício|Do R7 03/02/2025 - 09h06 (Atualizado em 03/02/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Square Enix anunciou que Final Fantasy VII Rebirth recebeu o patch 1.001 para PC. A atualização adiciona:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para saber mais sobre as novidades e melhorias do jogo!

Leia Mais em O Vício - Games:

Marvel Rivals | Homem-Aranha e Wolverine são os mais difíceis de enfrentar, segundo fãs

Ex-chefe da PlayStation elogia nome do Nintendo Switch 2

Borderlands 4 terá “bilhões” de armas e acessórios, diz produtor