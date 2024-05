Final Fantasy VII Rebirth: Vendas abaixo do esperado A Square admitiu que as vendas de Final Fantasy VII Rebirth ficaram abaixo do esperado.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

O Vício|Do R7 14/05/2024 - 18h03 (Atualizado em 14/05/2024 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share