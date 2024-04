Final Fantasy VII Remake | Revelação de novo personagem para Parte 3

Alto contraste

A+

A-

O aguardado Final Fantasy VII Remake Parte 3 promete trazer não apenas a conclusão da história principal, mas também a introdução de novos personagens, como revelado recentemente. A expectativa dos fãs da franquia está cada vez maior com as possibilidades que essa nova adição trará para o universo do jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• EA diz que Dead Space foi banido injustamente no Japão

• Watch Dogs | Franquia está “morta e enterrada” na Ubisoft, diz rumor

• Final Fantasy VII Remake | Parte 3 trará conclusão também para novos personagens



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.