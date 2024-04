Final Fantasy XVI: Novidades sobre as expansões do jogo

Alto contraste

A+

A-

Expansões de Final Fantasy Expansões de Final Fantasy (O Vício - Games)

Final Fantasy XVI chegará ao PC com as duas expansões, trazendo ainda mais conteúdo para os fãs da franquia. Com novas aventuras, personagens e desafios, os jogadores poderão mergulhar em um universo ainda mais rico e envolvente. Além disso, a possibilidade de explorar todo o potencial do jogo em computadores promete uma experiência única para os gamers.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Policial é flagrado jogando Nintendo Switch durante o trabalho

• Final Fantasy XVI chegará ao PC com as duas expansões

• Diretor de God of War comenta sobre próximo projeto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.