Fortnite pode ganhar skins de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

De acordo com rumores, os personagens do filme de animação da Sony, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, Aranha-Punk, Peter B. Parker e Homem-Aranha Noir, chegarão como novas skins ao Fortnite no dia 6 de dezembro.

Para mais detalhes sobre essa novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

