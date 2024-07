Fortnite traz novidade: Tesla Cybertruck será disponibilizado no jogo Fortnite está prestes a receber uma novidade incrível: o Tesla Cybertruck será disponibilizado no jogo. A parceria entre a Epic... O Vício|Do R7 22/07/2024 - 12h34 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h34 ) ‌



Cybertruck em Fortnite

Fortnite está prestes a receber uma novidade incrível: o Tesla Cybertruck será disponibilizado no jogo. A parceria entre a Epic Games e a Tesla promete trazer uma experiência única para os jogadores, que poderão pilotar o famoso veículo futurista dentro do universo de Fortnite. Além disso, a adição do Cybertruck promete trazer ainda mais diversão e inovação para o jogo.

