Forza Horizon 5 ganha data de lançamento e acesso antecipado no PS5

A Microsoft anunciou que o jogo Forza Horizon 5 já está disponível para pré-venda no PlayStation 5 e chegará no dia 29 de abril. Além disso, adquirindo na pré-venda, os jogadores poderão ganhar acesso antecipado, que começará no dia 25 de abril de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre Forza Horizon 5!

