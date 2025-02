Fracasso do filme do Flash fez Warner Bros. descartar jogo do personagem De acordo com um novo relatório do Bloomberg, a Warner Bros. Games chegou a considerar o desenvolvimento de um jogo do Flash, O post... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

super-heróis-nos-cinemas-em-2023

De acordo com um novo relatório do Bloomberg, a Warner Bros. Games chegou a considerar o desenvolvimento de um jogo do Flash, mas, em 2023, com o lançamento do filme do super-herói, estrelado por Ezra Miller, eles acabaram desistindo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Games:

Wuchang: Fallen Feathers ganha novo trailer de história

Rocksteady fará novo jogo single-player de Batman, diz site

Tifa e 2B são as campeãs de produtos licenciados na Square Enix em 2024