Free Fire: Novidades sobre a adaptação em anime Free Fire, um dos jogos mais populares do momento, está prestes a ganhar uma adaptação em anime. A novidade tem animado os fãs do...

Alto contraste

A+

A-

Free Fire, um dos jogos mais populares do momento, está prestes a ganhar uma adaptação em anime. A novidade tem animado os fãs do jogo, que agora poderão mergulhar ainda mais no universo de ação e estratégia que conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Vazamento revela data de lançamento de Assassin’s Creed Shadows

• Free Fire ganhará adaptação em anime

• Square Enix anuncia demissões como parte de processo de reestruturação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.