Funcionário do Google é acusado de vazar informações confidenciais da Nintendo Um funcionário do Google está no centro de uma polêmica envolvendo a Nintendo, após ser acusado de vazar informações confidenciais...

Um funcionário do Google está no centro de uma polêmica envolvendo a Nintendo, após ser acusado de vazar informações confidenciais da empresa japonesa. A situação tem gerado repercussão no mundo dos games e levantado questões sobre a segurança de dados no universo digital.

