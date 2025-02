Fundadores da Bioware queriam adquirir a EA Mas, para isso, eles dependiam do sucesso de um jogo: Star Wars the Old Republic O post Fundadores da Bioware queriam adquirir a EA... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista ao podcast My Perfect Console, um dos fundadores da Bioware, Greg Zeschuk, revelou que já pensaram em adquirir a EA. Mas, para isso, eles dependiam do sucesso de um jogo: Star Wars the Old Republic.

Para saber mais sobre essa intrigante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Jogadores mostram preocupação com narrativa de Assassin’s Creed Shadows

Após sucesso de Silent Hill 2, Bloober Team e Konami anunciam nova parceria

James Gunn tem interesse em criar um “DC Rivals”