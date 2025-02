Funko revela bonecos de Metal Gear Solid Delta A Funko revelou as figuras baseadas nos personagens de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. O post Funko revela bonecos de Metal Gear... O Vício|Do R7 14/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 14/01/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Detalhes de Metal Gear Solid

A Funko revelou as figuras baseadas nos personagens de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Abaixo, você pode ver as figuras do Naked Snake e também da Boss:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para mais detalhes sobre esses novos lançamentos!

Leia Mais em O Vício - Games:

Nintendo Music recebe trilha de The Legend of Zelda: The Wind Waker – Confira lista

Persona 6 | Fãs especulam anúncio do jogo no Xbox Developer Direct

China considera vender operação do TikTok nos EUA para Elon Musk