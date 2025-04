Game Freak faz parceria com publisher para lançar novo game A Game Freak anunciou uma parceria com a Private Division para publicar um novo jogo de ação e aventura que tem codinome "Project Bloom... O Vício|Do R7 06/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 19h45 ) twitter

A Game Freak anunciou uma parceria com a Private Division para publicar um novo jogo de ação e aventura que tem codinome "Project Bloom". O game ainda está no início de seu desenvolvimento e deve ser lançado no ano fiscal de 2026, que começa no dia 1 de abril de 2025 e termina em 31 de março de 2026. As plataformas ainda não foram anunciadas. A Game Freak anunciou o seguinte:

