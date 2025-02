Geoff Keighley anuncia a data do Summer Game Fest 2025 Evento será realizado no YouTube Theater O post Geoff Keighley anuncia a data do Summer Game Fest 2025 apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 30/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 21h06 ) twitter

Summer Game Fest de 2025

O apresentador e produtor Geoff Keighley acaba de anunciar que a edição deste ano do Summer Game Fest será realizada em 6 de junho, às 18h (de Brasília), diretamente do YouTube Theater, em Los Angeles.

