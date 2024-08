Geralt de Rivia Retorna: Novidades sobre The Witcher 4 Recentemente, a voz de Geralt confirmou que o personagem estará em The Witcher 4, trazendo grandes expectativas para os fãs da série... O Vício|Do R7 10/08/2024 - 16h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 16h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estátua de The Witcher

Recentemente, a voz de Geralt confirmou que o personagem estará em The Witcher 4, trazendo grandes expectativas para os fãs da série. A presença do icônico protagonista promete enriquecer ainda mais a narrativa do novo jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Voz de Geralt confirma que personagem estará em The Witcher 4

• Fortnite anuncia colaboração com a Marvel

• Black Myth: Wukong é o jogo mais vendido da Steam