Ghost of Tsushima 2: Novidades sobre o aguardado lançamento

Ghost of Tsushima do PlayStation

Ghost of Tsushima 2 deve ser revelado ainda em maio, trazendo novidades empolgantes para os fãs do jogo. Com uma imagem marcante do primeiro jogo, a expectativa só aumenta para o que está por vir nessa sequência tão aguardada.

