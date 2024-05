Ghost of Tsushima: Novidades da versão do Diretor para PC Ghost of Tsushima: Versão do Diretor chegará ao PC com crossplay. A popularidade do jogo da Sucker Punch Productions continua crescendo...

Ghost of Tsushima do PlayStation

Ghost of Tsushima: Versão do Diretor chegará ao PC com crossplay. A popularidade do jogo da Sucker Punch Productions continua crescendo, e agora os jogadores de PC terão a oportunidade de experimentar essa aclamada aventura samurai. Além disso, a inclusão do crossplay promete unir ainda mais a comunidade de jogadores.

