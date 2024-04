Ghost of Tsushima | Novos detalhes sobre requisitos para PC Os requisitos para PC do jogo Ghost of Tsushima foram finalmente revelados, trazendo informações importantes para os fãs que aguardam...

Ghost of Tsushima no PC

Os requisitos para PC do jogo Ghost of Tsushima foram finalmente revelados, trazendo informações importantes para os fãs que aguardam ansiosamente o lançamento. O jogo promete uma experiência imersiva e visualmente deslumbrante, e os requisitos divulgados certamente ajudarão os jogadores a se prepararem para explorar as terras de Tsushima em suas máquinas.

