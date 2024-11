Ghostface surge em trailer completo de Mortal Kombat 1 Ghostface surge em trailer completo de Mortal Kombat 1 O Vício|Do R7 13/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h29 ) twitter

Ghostface em Mortal Kombat 1

Foi divulgado um novo trailer completo de jogabilidade de Ghostface em Mortal Kombat 1, com pouco mais de três minutos. Temos um vislumbre do Fatality e do Animality do assassino da franquia Pânico.

