Golden Joystick Awards apresenta seus indicados a Jogo do Ano Golden Joystick Awards apresenta seus indicados a Jogo do Ano O Vício|Do R7 05/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Golden Joystick Awards

A tradicional premiação do Golden Joystick Awards, que existe desde 1983, sendo a mais antiga do mundo, revelou seus indicados a jogo do ano. Em 2024, a lista conta com:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Until Dawn | Remake recebe modos de fidelidade e desempenho para PS5 e PS5 Pro

Halo Infinite recebe modo em 3ª pessoa e outras novidades

Hogwarts Legacy supera 30 milhões de unidades vendidas