Grandes editoras de jogos planejam adiar lançamentos devido à expectativa de GTA VI Jogo promete abalar a indústria O post Grandes editoras de jogos planejam adiar lançamentos devido à expectativa de GTA VI apareceu... O Vício|Do R7 25/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Janela de GTA VI

Três grandes editoras de videogames revelaram ao The Game Business Show que planejam adiar o lançamento de seus jogos para evitar a concorrência direta com Grand Theft Auto VI. O lançamento do novo título da Rockstar, previsto para o final de 2025, gera grande expectativa na indústria, com algumas empresas comparando o jogo a um "meteoro enorme" que impactará o mercado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Game Informer anuncia retorno com site e revista física

Hearthstone | Expansão Rumo ao Sonho Esmeralda já está disponível

Shuhei Yoshida e Bo Andersson Klint são confirmados na Gamescom Latam 2025