GTA VI e Switch 2 impulsionarão receita da indústria de games em valores recordes, aponta analista As receitas combinadas de consoles e PC deverão atingir a marca de US$ 92.7 bilhões em 2027

GTA VI Switch 2

2025 promete ser um ano muito impactante para a indústria dos games, com os importantes lançamentos do jogo GTA VI e do novo console Nintendo Switch 2, que os analistas apontam como grandes impulsionadores de receita.

Não perca a oportunidade de entender como esses lançamentos podem transformar o mercado! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

