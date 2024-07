GTA VI: Lançamento Seguro Apesar da Greve dos Atores De acordo com as últimas informações, GTA VI não será afetado por greve dos atores de jogos eletrônicos. A desenvolvedora está preparada... O Vício|Do R7 26/07/2024 - 11h44 (Atualizado em 26/07/2024 - 11h44 ) ‌



Janela de GTA VI

De acordo com as últimas informações, GTA VI não será afetado por greve dos atores de jogos eletrônicos. A desenvolvedora está preparada para seguir com o cronograma de lançamento, garantindo que os fãs possam esperar pelo novo título sem interrupções.

