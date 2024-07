GTA VI: O fenômeno que conquistou mais de 200 milhões de visualizações

O Vício |Do R7

GTA e Tom Petty

GTA VI superou todas as expectativas ao alcançar a marca impressionante de 200 milhões de visualizações em seu trailer oficial. O jogo, que promete revolucionar o mundo dos games, tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua jogabilidade inovadora e gráficos de última geração.

