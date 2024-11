Guilty Gear Strive quase teve “personagens bizarros” antes de crossover com Cyberpunk: Mercenários Guilty Gear Strive quase teve “personagens bizarros” antes de crossover com Cyberpunk: Mercenários O Vício|Do R7 13/10/2024 - 21h48 (Atualizado em 13/10/2024 - 21h48 ) twitter

Guilty Gear Strive

Em julho de 2024, a Arc System Works revelou que Lucy, do anime Cyberpunk: Mercenários, entraria para o elenco de lutadores de Guilty Gear Strive na Temporada 4 do jogo, marcando o primeiro crossover da franquia com outra IP externa.

