Halo | Battle royale cancelado poderia "mudar a franquia", diz dev

Halo Infinite

No começo do ano, os fãs de Halo foram surpreendidos com a notícia de que um Battle Royale da franquia havia sido cancelado. O que esse projeto poderia ter sido, ninguém nunca vai saber com exatidão, mas o ex-diretor de design da Certain Affinity, Mike Clopper sabe muito bem o quanto de potencial foi desperdiçado, e guarda o jogo no coração.

