Halo chegando ao PlayStation? Vaga de emprego aumenta rumores

Uma nova vaga de emprego relacionada à franquia Halo está alimentando os rumores de que o jogo possa estar chegando ao PlayStation. A publicação da vaga, feita pela 343 Industries, desenvolvedora do jogo, menciona explicitamente a experiência com o console da Sony. Isso deixou os fãs curiosos e animados com a possibilidade de jogar Halo em uma plataforma além do Xbox.

Quer saber mais sobre essa possível novidade? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício.

