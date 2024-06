O Vício |Do R7

Halo: Combat Evolved terá nova remasterização e pode chegar ao PS5, diz site De acordo com informações do site, Halo: Combat Evolved está prestes a receber uma nova remasterização e há rumores de que o jogo...

Remaster de Halo

De acordo com informações do site, Halo: Combat Evolved está prestes a receber uma nova remasterização e há rumores de que o jogo possa chegar ao PS5. Essa notícia tem animado os fãs da franquia, que aguardam ansiosamente por mais novidades sobre essa possível atualização do clássico.

