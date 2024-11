Halo | Estúdio de Call of Duty pode produzir novo jogo da franquia Halo | Estúdio de Call of Duty pode produzir novo jogo da franquia O Vício|Do R7 01/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h49 ) twitter

Halo Estúdio de Call of Duty

De acordo com um novo rumor (via Comic Book), a Sledgehammer Games, estúdio de Call of Duty: Modern Warfare 3, pode estar trabalhando no novo jogo de Halo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

