Hearthstone comemora 10 anos com o Ano do Pégaso

O popular jogo de cartas da Blizzard, Hearthstone, está completando 10 anos de existência e para celebrar essa marca, a empresa anunciou o Ano do Pégaso. Nesse novo ano, os jogadores poderão esperar por muitas novidades e eventos emocionantes.

Descubra todas as novidades e eventos do Ano do Pégaso no site Games - O Vício! Clique aqui para consultar a matéria completa.

