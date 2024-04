Alto contraste

A+

A-

Data de Hellblade Data de Hellblade (O Vício - Games)

O aguardado jogo Hellblade 2 pode estar próximo de ser lançado no PlayStation 5. De acordo com informações divulgadas pelo site Games - O Vício, o game desenvolvido pela Ninja Theory tem previsão de chegar ao console da Sony em breve. Saiba mais sobre essa empolgante novidade consultando a matéria completa no site do nosso parceiro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.