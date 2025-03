Helldivers 2 | Jogo foi originalmente planejado para esquadrões de cinco jogadores Equipe acabou sendo reduzida para quatro jogadores durante os playtests O post Helldivers 2 | Jogo foi originalmente planejado para... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Helldivers 2

Patrik Lasota, chefe de testes de produtos da Arrowhead Game Studios, revelou que o jogo Helldivers 2 originalmente traria esquadrões de cinco jogadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra mais detalhes sobre as mudanças no jogo!

Leia Mais em O Vício - Games:

The Outlast Trials supera 3 milhões de jogadores

Lançamento de Killing Floor 3 é adiado após críticas de Beta Fechado

Nintendo Switch 2 – Reveladas novas informações oficiais