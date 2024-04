Hideo Kojima revela detalhes incríveis sobre o cenário de Death Stranding 2

Alto contraste

Cenário de Death Stranding 2 Cenário de Death Stranding 2 (O Vício - Games)

O renomado diretor de jogos Hideo Kojima, em uma entrevista exclusiva, revelou novos detalhes sobre o cenário altamente aguardado de Death Stranding 2. Segundo Kojima, o novo jogo levará os jogadores a uma experiência ainda mais imersiva, mergulhando-os em um mundo pós-apocalíptico cheio de mistérios e desafios.

Não perca essa oportunidade de mergulhar em um dos jogos mais esperados do ano! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício e descubra todos os segredos do cenário de Death Stranding 2. Saiba mais aqui!

