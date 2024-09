Imagens revelam o que poderia ter sido Odyssey da Blizzard Possíveis screenshots de Odyssey, jogo de sobrevivência que estava sendo desenvolvido pela Blizzard, surgiram no site VK O post Surgem... O Vício|Do R7 08/09/2024 - 20h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 20h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Possíveis screenshots de Odyssey, jogo de sobrevivência que estava sendo desenvolvido pela Blizzard, surgiram no site VK. Um usuário russo postou as imagens dizendo que faziam parte do projeto que foi engavetado em janeiro deste ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Surgem imagens de Odyssey, jogo cancelado da Blizzard

• Final Fantasy | Insider revela próximos jogos da franquia que devem chegar ao Xbox

• DLC de Astro Bot pode apresentar participações especiais de Rayman, Stellar Blade e mais