Indiana Jones e o Grande Círculo recebe atualização significativa para PC Terceira grande atualização do jogo traz uma série de novidades O post Indiana Jones e o Grande Círculo recebe atualização significativa... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 10h08 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h08 )

Indiana Jones e o Grande Círculo

A MachineGames anunciou recentemente uma atualização significativa para o jogo Indiana Jones e o Grande Círculo no PC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para saber mais sobre as novidades e melhorias do jogo!

