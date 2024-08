Indiana Jones: Lançamento Confirmado para 2024! De acordo com informações recentes, "Indiana Jones e o Grande Círculo não será adiado para 2025". Os fãs da franquia podem respirar... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 09h47 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h47 ) ‌



Indiana Jones e o Grande Círculo

De acordo com informações recentes, "Indiana Jones e o Grande Círculo não será adiado para 2025". Os fãs da franquia podem respirar aliviados com a confirmação do lançamento do filme para o próximo ano.

