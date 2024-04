Alto contraste

New Game+ de Marvel's Spider-Man New Game+ de Marvel's Spider-Man (O Vício - Games)

A Insomniac Games, desenvolvedora do aclamado jogo "Marvel's Spider-Man", revelou detalhes sobre o aguardado New Game+ do jogo. Os jogadores poderão experimentar novamente a emocionante jornada de Peter Parker, mas com algumas surpresas e desafios extras. Saiba mais sobre essa novidade no nosso parceiro Games - O Vício.

Consulte a matéria completa no Games - O Vício

