Intergalactic não chegará em 2026, diz jornalista Jogo está em desenvolvimento na Naughty Dog O post Intergalactic não chegará em 2026, diz jornalista apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 26/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h05 )

Intergalactic em 2026

De acordo com Jason Schreier, da Bloomberg, a Naughty Dog não planeja lançar Intergalactic: The Heretic Prophet em 2026.

Para mais detalhes sobre o futuro do jogo e as declarações do estúdio, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

