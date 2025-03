Intergalactic terá inspiração na liberdade do mapa de Elden Ring, diz rumor Jogo ainda não tem previsão de lançamento confirmada O post Intergalactic terá inspiração na liberdade do mapa de Elden Ring, diz rumor... O Vício|Do R7 17/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h07 ) twitter

Intergalactic

Apesar da falta de jogabilidade mostrada até o momento, Intergalactic: The Heretic Prophet, da Naughty Dog, gerou grande expectativa desde seu anúncio no The Game Awards 2024. O jogo, que apresenta inspirações de animes futuristas como Cowboy Bebop e Akira, também se inspirará na liberdade de exploração de Elden Ring.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre Intergalactic!

