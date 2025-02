It Takes Two | Adaptação cinematográfica pode não sair do papel Criador do jogo não está esperançoso com o futuro do projeto O post It Takes Two | Adaptação cinematográfica pode não sair do papel...

O Vício|Do R7 14/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 14/02/2025 - 10h26 )

