Jack Ryan | Filme terá atores de Magnatas do Crime e Coringa Produção começa em breve O post Jack Ryan | Filme terá atores de Magnatas do Crime e Coringa apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 12/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 12/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trailer de Jack Ryan

De acordo com relatório do Deadline, a próxima produção cinematográfica de Jack Ryan recebeu várias novidades no elenco principal, incluindo Max Beesley (Magnatas do Crime), Douglas Hodge (Coringa), JJ Feild (Perdidos no Espaço) e Betty Gabriel (Corra!).

Não perca as últimas novidades sobre o filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Versão remasterizada de Onimusha 2: Samurai’s Destiny ganha data

Versão remasterizada de Days Gone é anunciada

Estúdio de Returnal apresenta Saros na State of Play